Рассмотрение дела свердловского экс-министра энергетики отложили до декабря

Николая Смирнова обвиняют в получении взятки почти в 1 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Суд отложил на 4 декабря рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки почти в 1 млн рублей, из-за неявки его второго адвоката, сообщает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского суда Екатеринбурга.

"[Следующее заседание] 4 декабря в 14:00 (12:00 мск - прим. ТАСС)", - сказала судья.

С весны 2024 года правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ Свердловской области. В мае 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере задержали замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына, курирующего вопросы реализации госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона. По делу также был задержан бывший депутат Законодательного собрания области Павел Мякишев.