Жителя Кемерова отправили под арест после стрельбы у клуба

Мужчину заключили под стражу до 8 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 10 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в стрельбе у клуба, в результате которой один человек погиб, а второй был ранен. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

"Центральным районным судом г. Кемерово в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2026 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 8 ноября возле клуба на Советском проспекте произошла драка между двумя компаниями. 31-летний мужчина достал пистолет и выстрелил как минимум дважды. Один из участников конфликта, 26-летний мужчина, был ранен в голову и умер в больнице. Второй пострадавший, мужчина 40 лет, был ранен в живот и руку. После стрельбы нападавший скрылся на иномарке. Позднее 31-летний гражданин, открывший стрельбу, самостоятельно обратился в отдел полиции "Рудничный" УМВД России по г. Кемерово.

"Сотрудники УУР ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу и уголовного розыска УМВД России по г. Кемерово в результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружили автомобиль Mercedes-Benz на одной из охраняемых стоянок города Кемерово. Иномарка передана в следственные органы. В автомобиле, а также по месту проживания задержанного проведены обыски, в ходе которых изъяты оружие и боеприпасы", - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.