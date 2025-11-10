НАБУ впервые опубликовали аудиозаписи по делу Миндича

Раскрыта высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны, коррупция в энергетике, отмывание денег, незаконное обогащение

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) впервые опубликовало записи разговоров по делу, связанному с совладельцем фирмы "Квартал 95" бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского.

В Telegram-канале бюро опубликовано видео, в котором уточняется, что операция НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по раскрытию коррупции в сфере энергетики называется "Мидас". В ее рамках проведено более 70 обысков. "НАБУ и САП проводят операцию "Мидас". 15 месяцев работы, более 70 обысков, в которых задействованы все детективы национального бюро, 1 000 часов аудиозаписей. Раскрыта высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны, коррупция в энергетике, отмывание денег, незаконное обогащение. Детали позже", - сказал на видео руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

После его слов в видео содержится фрагмент записей разговоров, в которых обсуждается возведение защитных укреплений на "сумасшедшие" суммы. Имена участников не раскрываются, их пока обозначают как "Рокет", "Тенор" и "Карлсон". При этом "Карлсон" признается, что обвинение получать не хочется.

В понедельник НАБУ провело обыски у Миндича, а также у экс-министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", которые считаются близкими к Миндичу. По информации украинских СМИ, сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обыска.

С лета обострился конфликт между Зеленским и НАБУ, над которым он попытался установить контроль. С тех пор имя Миндича все чаще звучит на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Ряд украинских аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и САП установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы. Как отметило на фоне прошедших обысков издание "Страна", публикация "пленок Миндича" вызовет на Украине сильнейший политический кризис.