Обвиняемому в поставке бракованных бронежилетов Есипову запретили уйти на СВО
10:47
обновлено 10:52
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Судья Мещанского суда Москвы отказала в уходе на СВО обвиняемому по делу о бракованных бронежилетах генеральному директору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову. Судья также отказала защите в приостановлении уголовного дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"В удовлетворении ходатайства защитника о приостановлении уголовного дела отказать", - огласила решение судья.
Сторона защиты Есипова просила суд о приостановлении уголовного дела в связи с желанием обвиняемого уйти на СВО.