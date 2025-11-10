Обвиняемому в поставке бракованных бронежилетов Есипову запретили уйти на СВО

Судья также отказала защите в приостановлении уголовного дела

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Судья Мещанского суда Москвы отказала в уходе на СВО обвиняемому по делу о бракованных бронежилетах генеральному директору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову. Судья также отказала защите в приостановлении уголовного дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства защитника о приостановлении уголовного дела отказать", - огласила решение судья.

Сторона защиты Есипова просила суд о приостановлении уголовного дела в связи с желанием обвиняемого уйти на СВО.