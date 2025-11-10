Dhaka Tribune: в Бангладеш умерли 313 человек с начала года от лихорадки денге

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Число смертельных случаев в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с января возросло до 313. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на Главное управление службы здравоохранения (DGHS) южноазиатского государства.

По его данным, ситуация в Бангладеш с ростом заболеваемости денге и смертности от этой болезни продолжает ухудшаться с января 2025 года. Лихорадка перестала быть сезонным заболеванием и превратилась в эндемичное, по критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже соответствуя размаху эпидемии. По официальным данным, число умерших от лихорадки увеличилось до 313, количество заболевших в 2025 году составило около 75 тыс., ежедневно в больницы по всей стране поступают около 1 тыс. больных денге.

В октябре число фатальных случаев от лихорадки денге в Бангладеш составило 80, что стало самым высоким показателем смертности от этой болезни за один месяц в этом году. Прогноз медиков о пике заболеваемости в сентябре не оправдался.

Первая крупная вспышка лихорадки в Бангладеш произошла в 2000 году, и с тех пор смертность от этого заболевания ежегодно остается высокой. В 2023 году число умерших составило более 1 700, количество инфицированных превысило 321 тыс.

Денге до сих пор распространялась в стране с июня по сентябрь, в сезон муссонных дождей. Сейчас рост больных лихорадкой увеличивается в течение всего года, несмотря на усиленные меры властей республики по контролю за размножением комаров.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. В последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией, число случаев заражения во всем мире оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.