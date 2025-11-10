Дело администратора канала "Кремлевская прачка" рассмотрят в закрытом режиме

Михаил Поляков обвиняется в особо крупном вымогательстве организованной группой у двух топ-менеджеров ГК "Ланит"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело в отношении администратора Telegram-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова, предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, обвиняемых в особо крупном вымогательстве организованной группой у двух топ-менеджеров ГК "Ланит". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрение уголовного дела пройдет в закрытом режиме по ходатайству потерпевших", - сказал один из участников процесса.

Следствие полагает, что фигуранты дела вымогали 40 млн рублей у руководства АО "Ланит" за удаление и блокировку негативных публикаций, которые могли причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству.

В июле 2023 года ТАСС сообщали в силовых структурах, что администратор Telegram-канала "Кремлевская прачка" задержан по подозрению в вымогательстве, дело расследует ГУ МВД России по Москве. Позднее по этому уголовному делу были арестованы три администратора канала: экс-сотрудник ФСБ Михаил Поляков, генеральный директор ООО "Производственно-строительная компания "Наследие" Александр Санин и переводчик Денис Савинский.