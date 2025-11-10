В Уфе автобус попал в ДТП

Пострадали два человека

УФА, 10 ноября. /ТАСС/. Автобус попал в ДТП на проспекте Октября в Уфе, в результате пострадали два человека, один из них госпитализирован. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

"В результате происшествия пострадали два человека. Пациентов доставили в городскую больницу №13, где после оказания помощи одного направили на амбулаторное лечение. Второй пациент госпитализирован в нейрохирургическое отделение, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал министр.

Он отметил, что ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на проспекте Октября в Уфе.