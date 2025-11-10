На Украину из Польши пытались ввезти 14 тыс. марок с Гитлером

Таможенники также изъяли почтовые марки с нацистской символикой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники украинской таможни обнаружили более 14 тыс. почтовых марок с изображениями Адольфа Гитлера и нацистской символикой, которые пытались незаконно ввезти на Украину через границу с Польшей. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

"Таможенники изъяли более 14 тыс. марок с нацистской символикой", - говорится в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). На видео, которым проиллюстрировано сообщение, видны также марки с портретами Гитлера.

Уточняется, что запрещенный груз пытались провезти через КПП "Медыка - Шегини" в Львовской области. Марки были спрятаны в партию одежды. По информации ведомства, примерная стоимость изъятых марок на теневом рынке составляет более 1,5 млн гривен (порядка $35,7 тыс.).