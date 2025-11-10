В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии

Один из задержанных вступил в переписку в Telegram с куратором, предложившим ему совершить поджог вышек сотовой связи

УФА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали восемь жителей города Салавата и Ишимбайского района республики по делу о покушении на диверсию.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 8 жителей г. Салавата и Ишимбайского района Республики Башкортостан, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи. <…> В настоящее время следователями органа безопасности в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, уроженец Салавата вступил в переписку в мессенджере Telegram с человеком, предложившим ему совершить поджог вышек сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель, обеспечивающий передачу данных.

"Заказчиком были определены местоположения объектов и необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий. Для выполнения данных заданий за денежное вознаграждение злоумышленником был найден сообщник, который в свою очередь передал условия своим шестерым близким знакомым и привлек их для совершения диверсий", - сообщили в УФСБ.

Все члены преступной группы были задержаны сотрудниками ведомства при попытке совершения диверсии.