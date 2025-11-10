В Ижевске завели дело после избиения молодого человека группой подростков
Редакция сайта ТАСС
12:57
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в Ижевске после избиения молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по размещенной в СМИ и соцмедиа информации возбуждено уголовное дело по факту избиения молодого человека группой подростков из хулиганских побуждений (ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По информации, опубликованной в СМИ, в Ленинском районе подростки избили молодого человека. Произошедшее было записано на видео.