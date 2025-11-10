В Карелии бизнесмена обвинили в хищении более 100 млн рублей бюджетных средств

По версии следствия, мужчина создавал номинальные кооперативы и фермерские хозяйства для получения грантов и субсидий

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 ноября. /ТАСС/. Предпринимателя в Карелии обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенных средств. По версии следствия, он создавал номинальные кооперативы и фермерские хозяйства для получения грантов и субсидий, благодаря своей схеме совершив хищение более 100 млн рублей, сообщили в Telegram-канале МВД республики.

"По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с 2020 года по 2022 год образовал не менее девяти номинальных кооперативов и 18 фермерских хозяйств. Пользуясь тем, что деятельность по выращиванию ягод финансируется государством, фигурант реализовал преступную схему для получения грантов и субсидий на развитие малого предпринимательства. Так, фигурант совершил хищение бюджетных средств на общую сумму, превышающую 100 000 000 рублей", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, мужчина обналичивал деньги под видом закупки саженцев. Часть этих средств, которая составила более 10 млн рублей, ушла на взятки вышестоящим лицам для продолжения противоправной деятельности. Среди получателей был в том числе бывший глава Минсельхоза Карелии, осужденный за это коррупционное преступление.

Причастность 42-летнего предпринимателя к преступлениям установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карелии. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд.