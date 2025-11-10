ГД может 11 ноября рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности Вороновского

Это следует из проекта постановления комиссии по мандатным вопросам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума может на пленарном заседании во вторник, 11 ноября рассмотреть проект постановления о лишении неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского ("Единая Россия"). Это следует из проекта постановления комиссии по мандатным вопросам, размещенного в думской базе.

"Направляю проект постановления ГД "О даче согласия на лишение неприкосновенности депутата <…> Вороновского Анатолия Владимировича и возбуждение в отношении него уголовного дела для рассмотрения и включения указанного проекта постановления Государственной думы в проект порядка работы заседания Государственной думы 11 ноября 2025 года", - указано в документе.