В Омске в ДТП с автобусом пострадали два человека

По предварительным данным, автомобиль столкнулся с автобусом при выезде на дорогу с прилегающей территории

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Омске. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в ДТП пострадали два человека.

"В результате ДТП пассажир ПАЗа женщина 1985 г. р. и пассажир автомобиля Lada Largus мужчина 1994 г. р. обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

В момент ДТП, которое произошло около 11:10 мск, в автобусе находились 20 пассажиров. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил столкновение при выезде на дорогу с прилегающей территории.