Против похитившего и убившего собаку в Новой Москве мужчины завели дело

Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в отношении мужчины, который похитил и убил собаку породы бордер-колли в Новой Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, которая контролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности.

7 ноября 67-летний мужчина, находясь вблизи гаражного бокса ГСК на улице Флотской в Новой Москве, украл принадлежащую местному жителю собаку породы бордер-колли по кличке Сигма. Он посадил ее к себе в машину, а затем скрылся с места преступления.

"После совершенной кражи злоумышленник вывез собаку в безлюдное место, взяв из автомобиля нож и молоток, убил животное. По материалам проверки прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре. "Вину в краже собаки мужчина признал, показав, что после хищения убил животное", - добавили в прокуратуре Москвы.