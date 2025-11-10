Главе ГК "Пикет" запросили 12 лет колонии по делу о бракованных бронежилетах

Прокурор также просит назначить Андрею Есипову штраф в размере 3 млн 641 тыс. рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Прокурор запросила 12 лет колонии для генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, обвиняемого в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Путем частичного сложения окончательно прошу назначить Есипову 12 лет лишения свободы, со штрафом 3 млн 641 тыс. рублей", - заявила в ходе прений сторон прокурор.

Ранее Мещанский суд Москвы признал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова гражданским ответчиком по иску представителя Минобороны РФ об ущербе на 2,4 млрд рублей.

Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основной обвиняемый - генеральный директор ГК "Пикет" Есипов. Другими фигурантами являются финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как говорится в материалах дела, речь идет о поставке в зону специальной военной операции 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к данной продукции. Размер причиненного ущерба составил более 2 млрд рублей.