Во Франции полицейские застрелили напавшего на них человека с ножом

Мотивы нападавшего, как и его личность, пока не установлены

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции в коммуне Лорьян на западе Франции, стражи порядка применили против него огнестрельное оружие. Об этом сообщает региональное издание Le Télégramme.

Нападение произошло в понедельник утром, когда полицейские остановили для проверки документов мужчину, скрывавшего свое лицо. Тот набросился с ножом на стражей порядка, они были вынуждены использовать огнестрельное оружие для обороны. От полученных ранений нападавший погиб на месте.

Мотивы нападавшего, как и его личность, пока не установлены.