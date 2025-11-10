AP: на Филиппинах число жертв супертайфуна "Фунг-Вонг" достигло восьми

Российские граждане не пострадали

БАНГКОК, 10 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах возросло до восьми. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Маниле, российские граждане не пострадали в результате стихии. В российском диппредставительстве рекомендовали российским гражданам во время прохождения супертайфуна "Фунг-Вонг" оставаться в безопасных помещениях, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов, зарядить мобильные устройства, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.

Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины 9 ноября. Более 1,4 млн жителей республики были эвакуированы. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи, из-за чего без электроснабжения остались около 3 млн потребителей в 12 регионах страны.