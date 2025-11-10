В Самарской области один человек остается в больнице после ДТП

Остальных пострадавших врачи отпустили на амбулаторное лечение

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Один человек, пострадавший 9 ноября в ДТП с участием автобуса "Газель" в Самарской области, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Остальных пострадавших врачи отпустили на амбулаторное лечение, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"Пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Всем оказана необходимая медицинская помощь: шесть человек отпущены на амбулаторное лечение, один пациент госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - уточнили в Минздраве.

Авария произошла 9 ноября на автодороге Николаевка - Черновский - Белозерки в Волжском районе Самарской области. Водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом "Газель", после чего съехал с дороги и опрокинулся, а "Газель" перевернулась на бок. После аварии, по данным ГУ МЧС региона, пострадавшие пассажиры автобуса проходили осмотр в медучреждении.