Коломойского и партнера обязали заплатить Приватбанку более $3 млрд

Сумма складывается из ущерба, который, по мнению суда, нанесли банку бывшие владельцы, а также процентов и судебных издержек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Лондонский суд обязал украинских бизнесменов Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и его партнера Геннадия Боголюбова до 24 ноября выплатить ранее принадлежавшему им Приватбанку более $3 млрд в качестве возмещения ущерба. Об этом сообщили в Приватбанке.

"Согласно решению, вынесенному сегодня Высоким судом Англии, бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить Приватбанку свыше $3 млрд в виде возмещения убытков и судебных издержек", - говорится в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сумма складывается из ущерба, который, по мнению суда, нанесли банку бывшие владельцы, а также процентов и судебных издержек. Уточняется, что Коломойский и Боголюбов просили суд предоставить им разрешение на подачу апелляции, а также приостановить исполнение судебного решения до ее рассмотрения, однако оба ходатайства были отклонены.

В Приватбанке добавили, что указанная сумма должна быть выплачена до 24 ноября, далее на нее будут начисляться проценты. Если эти бывшие владельцы не исполнят решение суда, банк приступит к процессу взыскания и будет добиваться принудительного исполнения за счет активов бывших собственников.

В 2015 году в результате конфликта с Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), занимавшим тогда пост президента Украины, Коломойский был отправлен в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области, а Приватбанк, одним из собственников которого был бизнесмен, в декабре 2016 года был национализирован. По данным Нацбанка Украины, до национализации Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка.

Приватбанк с 2017 года доказывал в суде, что Коломойский и Боголюбов через подконтрольные им компании вывели средства из банка. По информации Приватбанка, среди участников этой схемы были три юрлица из Великобритании и одно с Британских Виргинских островов.

Сам Коломойский находится под стражей на Украине. Его задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Затем против него выдвинули новое обвинение - в завладении средствами Приватбанка. 7 мая 2024 года в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело по обвинению в организации заказного убийства адвоката Сергея Карпенко, который работал на миллиардера Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы. Планы убийства адвоката не были доведены до конца.