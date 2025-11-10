"Зеркало недели": на Украине арестовали обвиняемого в коррупции в "Энергоатоме"

Речь идет о сумме порядка $3,5 млн, пишет издание

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу обвиняемого в коррупции в "Энергоатоме" на сумму порядка $3,5 млн. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели".

По его данным, речь идет о Дмитрии Нестеруке, который проходит по делу о коррупции при строительстве Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В качестве альтернативы ему избрана мера пресечения в виде внесения залога на сумму 25 млн гривен (около $594 тыс.).

В ноябре 2023 года он был объявлен в розыск, в апреле 2025 года его задержали при содействии немецких правоохранительных органов. 4 ноября его экстрадировали из ФРГ на Украину.

16 января 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование этого резонансного дела. По данным следствия, компания "Атомпроектинжиниринг", входящая в структуру "Энергоатома", в 2020 году в обход открытых торгов заключила с частной фирмой договор на завершение строительства хранилища по завышенной втрое цене. Дело возбуждено по статье о присвоении и растрате имущества организованной группой в особо крупных размерах.

Сооружение Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения началось в 2017 году. До 2021 года Украина вывозила отработавшее топливо своих АЭС в Россию. В апреле 2022 года "Энергоатом" получил разрешение на ввод хранилища в эксплуатацию.