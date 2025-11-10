Толкнувшую девочку-подростка на пути в метро Москвы пенсионерку арестовали

Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на пути на станции метро "Таганская" в Москве. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.

Женищне предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В столичной прокуратуре сообщили, что обвиняемая возражала против меры пресечения.

На платформе станции метро "Таганская" 9 ноября женщина толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь. Пенсионерка объяснила это тем, что девушка громко смеялась и смотрела на нее, что воспринялось как личная неприязнь. Она добавила, что не имела умысла причинять ей телесных повреждений или смерти.

Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.