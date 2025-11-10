Приговор главе ГК "Пикет" по делу о бракованных бронежилетах огласят 11 ноября

Размер причиненного ущерба составил более 2 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы во вторник огласит приговор генеральному директору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову, обвиняемому в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговор по делу обвиняемого Есипова будет вынесен 11 ноября в 14:00 мск", - сообщили в суде.

В ходе прений сторон прокурор запросила Есипову наказание в виде 12 лет колонии, со штрафом 3,6 млн рублей.

Ранее Мещанский суд Москвы признал Есипова гражданским ответчиком по иску представителя Минобороны РФ об ущербе на 2,4 млрд рублей.

Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основной обвиняемый - генеральный директор ГК "Пикет" Есипов. Другими фигурантами являются финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как говорится в материалах дела, речь идет о поставке в зону специальной военной операции 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к данной продукции. Размер причиненного ущерба составил более 2 млрд рублей.