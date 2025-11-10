В Кабардино-Балкарии росгвардейцы обезвредили минометный снаряд

Правоохранители эвакуировали более 50 человек

НАЛЬЧИК, 10 ноября. /ТАСС/. Минометный снаряд обезвредили сотрудники регионального управления Росгвардии в Чегемском районе Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в пресс-службе ведомства.

"В дежурную часть территориального управления Росгвардии поступила информация о том, что в заброшенных кладовых многоквартирного дома дети обнаружили предмет, внешне схожий с минометным снарядом. <...> Правоохранители оцепили территорию места обнаружения опасного предмета и эвакуировали более 50 человек. Обследовав находку, специалисты-взрывотехники идентифицировали ее как 82-мм минометный снаряд", - пояснили в Росгвардии.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Вершина" обезвредили снаряд в поселке Звездном Чегемского района. Боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.