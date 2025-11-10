В Кабардино-Балкарии двое мужчин подорвались на гранате

Во время конфликта из-за долгов один из участников привел в действие ручную гранату

НАЛЬЧИК, 10 ноября. /ТАСС/. Двое жителей города Баксана в Кабардино-Балкарии погибли, подорвавшись на гранате в результате конфликта из-за долгов. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства приобретения взрывного устройства, сообщили в региональном управлении СК России.

"По версии следствия, между двумя местными жителями 1965 и 1966 года рождения у ворот частного домовладения по улице Тамбиева в городе Баксане произошел конфликт из-за долговых обязательств. Во время ссоры один из ее участников привел в действие ручную гранату, в результате чего оба мужчины погибли на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время оперативники выясняют причины произошедшего, а также обстоятельства приобретения взрывного устройства.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 222. УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).