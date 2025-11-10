Директора компании на Украине задержали по делу о растрате средств "Укртатнафта"

Мужчина скрывался от следствия и находился в международном розыске

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Полицейские на Украине задержали директора компании, которого обвиняют в организации масштабной схемы по растрате $137,8 млн нефтеперерабатывающего концерна "Укртатнафта". Об этом сообщает Нацполиция Украины в своем Telegram-канале.

Директор одной из аффилированных компаний задержан в Киеве, его имя не называется. Ему и его сообщникам ранее предъявляли обвинение в организации масштабной схемы по растрате средств нефтеперерабатывающего концерна, мужчина скрывался от следствия и находился в международном розыске.

В течение 2017-2022 годов подозреваемый вместе с представителями других связанных структур принял участие в приобретении в "Укртатнафте" и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов на сумму более 5,8 млрд гривен ($137,8 млн). Подконтрольные предприятия получали горючее, но не платили за него, а доходы от дальнейших продаж переводили на собственные счета и присваивали. Чтобы придать сделке вид законных хозяйственных операций, должностные лица заключали дополнительные соглашения с отсрочкой оплаты на неопределенный срок, в частности - до двух лет после отмены военного положения.

Директору компании инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенную в составе организованной группы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.