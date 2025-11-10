Экипажи самолетов на севере Тихого океана предупредили о возможном извержении Безымянного

В диспетчерской службе Анкориджа сообщили, что объявлен оранжевый код опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Авиационные службы Аляски предупредили экипажи всех самолетов, следующих над Беринговым морем и северной частью Тихого океана, о возможном извержении вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе Анкориджа, отвечающей за воздушный трафик над Аляской и частью акватории.

"Повышенная сейсмическая активность отмечается в районе вулкана Безымянный, что указывает на возможность его извержения, объявлен оранжевый код опасности", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что подобный код предписывает всем воздушным судам соблюдать бдительность и быть внимательными при появлении облаков пара и пепла.

"Обо всех наблюдениях экипажам предписано немедленно сообщать диспетчерам", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, соответствующее предупреждение, доведенное до сведения всех пользователей воздушного пространства, действует до 9 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что ученые фиксируют мощную термальную аномалию и сход горячих лавин со склонов вулкана Безымянный. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, активность исполина постепенно возрастает и это сопровождается мощными выбросами газа и пара, сходом горячих лавин. "Спутниковые данные показали крупную тепловую аномалию над вулканом в последние дни с высокой разницей температур между тепловой аномалией и фоном, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению", - рассказали в учреждении.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем один-два раза в год.