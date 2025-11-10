В Дагестане иностранца осудили на 9,5 года за незаконный оборот наркотиков

Вес изъятого наркотического средства составил 53 кг

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Суд в Дагестане назначил иностранному гражданину, причастному к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, девять лет шесть месяцев колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Следствием установлено, что иностранный гражданин Мамедли Х. А. прибыл в Республику Дагестан с целью осуществления транспортировки особо крупной партии наркотического средства гашиш в г. Москву, который ранее был доставлен в регион из-за рубежа. <…> Кизлярский районный суд Республики Дагестан признал Мамедли Х. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России, и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 12 лет. Верховный суд Республики Дагестан, учитывая факт активного способствования раскрытию и расследованию преступления, снизил наказание Мамедли Х. А. до 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

29 сентября 2022 года в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан Мамедли Х. А. был задержан с поличным при извлечении "тайниковой закладки". Вес изъятого наркотического средства составил 53 кг, что является особо крупным размером.