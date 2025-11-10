Софийский суд отложил слушание дела об экстрадиции россиянина Гречушкина в Ливан

Судьи потребовали гарантий, что ни по одному из предъявленных обвинений мужчина не будет приговорен к смертной казни

СОФИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Софийский городской суд отложил слушание дела об экстрадиции россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по требованию Ливана, на 10 декабря. Как сообщает Болгарское национальное радио, судьи потребовали от властей Ливана гарантий, что ни по одному из предъявленных обвинений россиянин не будет приговорен к смертной казни.

Гречушкин, имеющий гражданства России и Кипра, был задержан в международном аэропорту Софии на основании ордера Интерпола 5 сентября. Утверждается, что он является владельцем судна Rhosus, которое связывают со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. С этого судна в 2014 году было сгружено 2 750 тонн аммиачной селитры, которые хранились в морском порту Бейрута. Их возгорание привело 4 августа 2020 года к мощному взрыву, который опустошил несколько кварталов ливанской столицы. В результате погибли 235 человек, около 7 тыс. получили ранения.

Решение суда совпало с официальным визитом президента Ливана Джозефа Ауна в Болгарию, в ходе которого, рассматриваются в том числе вопросы сотрудничества стран в области правосудия.