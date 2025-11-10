В Ярославской области чиновницу после гибели ребенка осудили на год условно

Она отрицала свою вину

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Суд признал главу администрации Борисоглебского сельского поселения Ярославской области виновной в халатности, которая привела к гибели ребенка, ей назначено наказание в виде одного года условно. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Приговором Ростовского районного суда Ярославской области от 10 ноября подсудимая признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

20 августа 2024 года в вечернее время в распределительном колодце вблизи жилого дома поселка Борисоглебский было обнаружено тело четырехлетнего ребенка. Как установил суд, причиной случившегося стала халатность со стороны главы администрации поселения. Подсудимая не приняла мер для выявления бесхозного распределительного колодца, он не был закрыт и огражден.

В суде женщина отрицала свою вину.