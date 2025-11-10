Минэнерго Украины подтвердило повреждения Трипольской и Змиевской ТЭС

Ведутся ремонтные работы, сообщила глава министерства Светлана Гринчук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской области были повреждены, ведутся ремонтные работы. Об этом сообщила глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук.

"Ремонтные работы на Трипольской и Змиевской ТЭС, поврежденных <...>, уже ведутся, пока не могу раскрыть наши планы", - сказала Гринчук на брифинге.

Ранее издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники сообщило, что Приднепровская ТЭС на юго-востоке Украины была серьезно повреждена в ночь на 8 ноября.

8 ноября украинские власти заявили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Госкомпания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны.

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты России нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.