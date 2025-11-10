На Украине заявили об осенне-зимнем периоде с минимальными мощностями ТЭС

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил, что страна может рассчитывать на атомные блоки, 2,5 ГВт импорта и децентрализованную генерацию

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Украина будет проходить осенне-зимний период с минимальными мощностями тепловых электростанций. Об этом рассказал директор энергетических программ украинского "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Нам придется проходить этот осенне-зимний период с минимумом мощности тепловых электростанций", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По его словам, страна может рассчитывать лишь на атомные блоки, 2,5 ГВт импорта и децентрализованную генерацию.

"На ТЭС мы вряд ли сможем рассчитывать, потому что, во-первых, мы видим, что практически все они повреждены", - констатировал эксперт.

7 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что предстоящая зима в стране будет очень тяжелой. 10 ноября депутат Верховной рады Сергей Нагорняк сказал, что в стране электричество будут отключать до конца отопительного сезона.

О значительных повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах власти Украины заявили 10 октября. Начались массовые аварийные многочасовые отключения света. 8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения, а государственная компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны.