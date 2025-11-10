В Балыкесире произошло землетрясение магнитудой 4,9

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в провинции Балыкесир на западе Турции, где в конце октября были зарегистрированы подземные толчки магнитудой до 6,1.

Как сообщило правительственное Управления по ликвидации ЧС, эпицентр нынешнего землетрясения вновь, как и 27 октября, располагался в районе города Сындыргы на глубине 9,6 км. За ним последовали афтершоки, магнитуда самого мощного из которых составила 3,6.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.