В пяти муниципалитетах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Такой режим был объявлен в 21:53 мск

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотников отменили на территории пяти муниципалитетов Липецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня - "Угроза атаки БПЛА" - по ранее объявленным районам", - говорится в сообщении.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в 21:53 мск для города Ельца, Елецкого, Долгоруковского муниципальных районов, Становлянского, Измалковского муниципальных округов.