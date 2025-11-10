Генпрокуратура в иске к Кибовскому просит взыскать имущество на 1 млрд рублей

По данным проверки, с 2014 года экс-глава департамента культуры приобрел семь квартир в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура России в антикоррупционном иске к бывшему министру правительства Москвы, экс-главе департамента культуры Александру Кибовскому, его родственникам и доверенным лицам просит взыскать имущество более чем на 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с иском.

Как отмечается в поданном в Кунцевский суд Москвы иске, официальный доход Кибовского с 2010 по 2024 годы, когда он возглавлял столичный департамент, составил 165 млн рублей, доход его супруги - 30 млн рублей, также они получили 15,7 млн рублей от продажи автомобилей, квартиры в Мытищах и участка с домом в Ярославской области. Таким образом, общий доход за 14 лет составил 211 млн рублей. Между тем, как считают в прокуратуре, "с целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счет его заработной платы и дохода членов его семьи, дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись на родственников и доверенных лиц", не имевших финансовой возможности приобрести оформляемое на них имущество.

По данным проверки, с 2014 года Кибовский приобрел недвижимость и два автомобиля на общую сумму 226,7 млн рублей, включая семь квартир в Москве (в том числе на Гоголевском и Осеннем бульварах) и Подмосковье за 195 млн рублей, оформленных на супругу, ее отца и доверенное лицо. На доверенное лицо также были приобретены две иномарки, включая Maybach, общей стоимостью 29,4 млн рублей, и два мотоцикла на 5 млн рублей. Кроме того, в 2017 и 2020 годах он передал в доверительное управление 28 млн рублей.

При этом, по данным прокуратуры, Кибовский и его семья "осуществляли иные расходы, в том числе связанные с приобретением имущества, ценных бумаг, предметов быта, гардероба, обслуживанием жилых помещений и транспортных средств, оплатой туристических поездок".

Другие взыскания

Еще больший объем имущества Генпрокуратура требует взыскать с другого доверенного лица Кибовского Андрея Нероденкова, который вместе с ним фигурирует в уголовном деле о получении взяток на 100 млн рублей и также находится в СИЗО-1 ФСИН на улице Матросская тишина. По данным Генпрокуратуры, после знакомства с Кибовским на Нероденкова и членов его семьи "при отсутствии необходимого легального дохода было оформлено имущество стоимостью более 1 млрд рублей". В том числе два земельных участка в Истринском районе Подмосковья стоимостью по 249 млн рублей каждый с построенным на одном из них домом за 250 млн рублей, еще три земельных участка в том же районе с тремя домами, строительство которых обошлось в 243 млн рублей, семь квартир за 185 млн рублей и апартаменты за 16 млн рублей, три нежилых помещения за 216 млн рублей, девять автомобилей за 60 млн рублей и два мотоцикла за 4,9 млн рублей. В этот же период, говорится в иске, Нероденков и члены его семьи осуществляли иные расходы, связанные с оплатой турпоездок и отдыха, приобретением ценных бумаг, предметов быта, предметов гардероба, обслуживанием жилых помещений и транспортных средств, оплатой обучения, перечисляли денежные средства на счета, открытые в США.

По данным Генпрокуратуры, после возбуждения в 2023 году уголовного дела, где фигурирует Кибовский, часть имущества постарались скрыть путем переоформления на иных лиц, в связи с чем Генпрокуратура просит признать эти сделки ничтожными и принять обеспечительные меры к имуществу до рассмотрения иска.

Также Генпрокуратура требует взыскать с Кибовского 37 млн рублей дохода от операций с ценными бумагами в 2020-2024 годах, поскольку, по оценке прокуратуры, этот доход не может считаться законным, так как получен от преобразования денежных средств, приобретенных в результате коррупционного правонарушения.