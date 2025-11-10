Загнанные в угол боевиками посетители "Крокуса" прощались с родными по телефону

Об этом свидетельствуют показания свидетелей, представленные в суде

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Потерпевшие по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" заявили на допросе и в ходе судебного следствия, что, оказавшись отрезанными от выхода охваченного пожаром здания, посетители концертного зала теряли надежду на спасение и прощались со своими близкими и родственниками по мобильному телефону, если у них была с ними связь. Как рассказал ТАСС участник процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, также об этом следует из оглашенных в суде показаний свидетелей.

"Как следует из показаний одной из потерпевших, когда начался пожар, а дым опускался все ниже и ниже и из-за этого видимость в здании падала, загнанные террористами в угол люди, которые оказались изолированными от всех выходов в здании наружу, потеряв надежду выбраться из "Крокуса", в панике начали прощаться со своими родственниками по телефону посредством СМС-сообщений и звонков по мобильной связи, если она была", - рассказал собеседник агентства.

Так, по словам допрошенной в суде женщины, ее с супругом госпитализировали на машине скорой в одно из столичных медучреждений, где в течение более двух недель медики оказывали им необходимую помощь. Также потерпевшая заявила, что помнит только одного террориста "с автоматом в руках", "который был в желтом".