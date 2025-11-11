В Приамурье главу инспекции Госстройнадзора уволили из-за утраты доверия

Решение о прекращении полномочий было принято судом по инициативе прокуратуры

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Прокуратура через суд прекратила полномочия начальника инспекции государственного строительного надзора Амурской области в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

"В Амурской области по иску прокуратуры в связи с утратой доверия прекращены полномочия начальника инспекции государственного строительного надзора. <…> Установлено, что начальником инспекции осуществлялись надзорные полномочия в отношении объекта капитального строительства, на котором строительный контроль осуществлял ее бывший супруг, при этом, вопреки установленным требованиям антикоррупционного законодательства, надлежащие меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов ею приняты не были", - говорится в сообщении прокуратуры.

По закону о противодействии коррупции государственный гражданский служащий обязан сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. В случае нарушения этого требования работник должен быть уволен.

Для устранения нарушений прокурор области внес представление главе Приамурья, однако правительство региона позицию прокуратуры не поддержало. Поэтому прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав возложить на губернатора Амурской области обязанность освободить от замещаемой должности начальника инспекции государственного строительного надзора Амурской области и уволить в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Благовещенский городской суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Решение в законную силу еще не вступило.