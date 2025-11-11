В Батайске и Мясниковском районе Ростовской области уничтожили БПЛА

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотники в городе Батайске и Мясниковском районе Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Батайске и Мясниковском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.