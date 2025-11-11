ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Жителя Омска за госизмену и призывы к терроризму приговорили к 8,5 года колонии

Мужчина был администратором украинских Telegram-каналов
03:30

ОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 8,5 года колонии 19-летнего жителя Омска, который был администратором украинских Telegram-каналов, собирал средства для ВСУ и планировал вести боевые действия против ВС РФ. Как сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, он признан виновным в госизмене и призывах к терроризму.

"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ст. 275 УК России (государственная измена). Ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в сети Интернет сроком на два года", - сказала Руснак.

Суд установил, что мужчина был администратором украинских Telegram-каналов, пропагандирующих деятельность террористических организаций, и публично призывал пользователей к совершению насильственных действий в отношении патриотически настроенных граждан РФ. Также он занимался сбором денежных средств для финансирования ВС Украины. В ходе расследования были зафиксированы факты денежных переводов на банковские счета участников украинских террористических организаций.

Придерживаясь антироссийских взглядов, мужчина планировал выехать на Украину для ведения боевых действий против Вооруженных сил РФ. 

