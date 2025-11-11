В Томске выявили нарушения при закупках для центра беспилотных авиасистем

Компания допустила несоблюдение закона о конкуренции при проведении тендеров на приобретение оборудования

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в Томской области нарушил закон о конкуренции при проведении закупок оборудования на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Томской области.

"УФАС выяснило, что положение о закупках АНО "НПЦ БАС ТО" не размещено в единой информационной системе в сфере закупок. Кроме того, оно не содержит положений о размещении информации о конкурентных закупках. Запросы цен фактически оказались неконкурентными, хотя организация получала средства из бюджета и должна была следовать закону о контрактной системе", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, компания разместила на электронной площадке более 40 извещений о запросах цен на поставку оборудования общей стоимостью свыше 1,5 млрд рублей.

"Такие действия могли привести к ограничению конкуренции, созданию преимуществ для отдельных поставщиков и препятствиям для других участников рынка. Материалы дела переданы для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности", - отмечается в сообщении.

В феврале 2025 года в Томской области открыли первый за Уралом НПЦ БАС по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы". Там будут производить более 20 типов беспилотников на полностью отечественном оборудовании и ежегодно готовить около 500 пилотов и инженеров для отрасли.