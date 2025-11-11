В Мурманске мужчину будут судить за донаты украинским националистам

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по региону

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Жителя Мурманской области, который сделал несколько переводов с целью финансирования украинских националистов, будут судить за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В 2022 и 2023 годах обвиняемый 1998 года рождения, реализуя свой преступный умысел, направленный на государственную измену, с целью оказания финансовой помощи Республике Украина, используя мобильное приложение банка, совершил два денежных перевода на банковский и криптовалютный счета, используемые для сбора средств в целях финансирования украинских националистических вооруженных формирований, противостоящих Вооруженным силам РФ в условиях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Мурманской области. Максимальное наказание по ст. 275 УК РФ (государственная измена) - пожизненное заключение.