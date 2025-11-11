На Камчатке рассмотрят жалобу на приговор по делу о гибели туристов на вулкане

Рассмотрение дела перенесли на 27 ноября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Рассмотрение дела гида, который в августе 2025 года был осужден на 4,5 года за гибель девяти человек на Ключевском вулкане на Камчатке в апелляционной инстанции краевого суда перенесено на 27 ноября. Защита подсудимого настаивает на пересмотре приговора на основании всех обстоятельств, которые были установлены судебным следствием. Об этом сообщила ТАСС представитель стороны защиты Екатерина Алатырцева.

"Мы считаем, что приговор суда первой инстанции был поставлен без учета всех обстоятельств, которые были установлены судебным следствием, а также считаем, что такой экстремальный туризм является для состава преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) специфическим делом, и в постановлении данного приговора необходимо опираться на мнение специалистов в сфере альпинизма. Для этого мы обеспечили явку в Петропавловск-Камчатский вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина, который, на основании моего адвокатского запроса дал профессиональную оценку уровню организации тура и всем сопутствующим обстоятельствам, такую же оценку дали специалисты Федерации альпинизма России. Однако сторона защиты не смогла задать ему вопросы", - сказала адвокат.

Рассмотрение дела было перенесено на 27 ноября в связи с поздним предоставлением дополнительных апелляционных жалоб, невозможностью ознакомить с ними потерпевших в установленный законом срок и неизвещением некоторых потерпевших о назначении судебного заседания.

30 августа 2022 года туристическая группа в сопровождении двух гидов начала восхождение по южному склону вулкана, однако 3 сентября на высоте 4 тыс. м двое туристов в сопровождении обвиняемого начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия. Оставшиеся туристы продолжили восхождение, однако достигнув высоты 4400 м из-за невозможности продолжения движения вверх по ледовому склону, развернулись и начали обратный спуск, в ходе которого сорвались с ледового склона. В результате падения восемь участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли. Гид, который спустился вместе с выжившими участниками тура еще до гибели потерпевших, сначала проходил по делу как свидетель, а позже стал обвиняемым. Решением Усть-Камчатского районного суда в августе 2025 года он был осужден на 4,5 года заключения за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.