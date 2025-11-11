Жительница Приамурья лишилась 21 млн рублей после звонка о замене домофона

Мошенники убедили жертву, что ее деньги находятся под угрозой

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Жительница Амурской области отдала мошенникам 21 млн рублей после звонка о якобы замене домофона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В МУ МВД России "Благовещенское" с заявлением о хищении денежных средств обратилась местная жительница 1979 года рождения. В результате противоправных действий неизвестных лиц женщина лишилась сбережений на общую сумму около 21 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам заявительницы, 30 октября на ее мобильный номер в мессенджере поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником службы по замене домофонов. Во время разговора заявительница под предлогом решения технического вопроса продиктовала мошеннице одноразовый код из СМС-сообщения от финансового маркетплейса. Затем ей пришло фишинговое сообщение, имитирующее уведомление от портала "Госуслуги". Женщина перешла по указанной ссылке и связалась с другой мошенницей, которая представилась сотрудником техподдержки. Та сообщила, что на имя потерпевшей якобы были оформлены доверенности на гражданина Украины и переадресовала разговор "сотруднику Росфинмониторинга", а затем и "представителю органов безопасности".

Мошенники психологически воздействовали на жертву и убедили, что ее деньги находятся под угрозой. Для "сохранения" средств женщине рекомендовали снять все наличные со счетов и внести их на "защищенные" счета. На следующий день амурчанка вместе с мужем сняла со своего счета 20 млн рублей и через банкомат перевела деньги на указанные мошенниками карты. Также супруги продали автомобиль, опустошили все оставшиеся счета и перевели мошенникам еще около 1 млн рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.