В Саратовской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

Местных жителей предупредили о необходимости укрыться в безопасных местах

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников объявлена в Саратовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ.

"Экстренная информация! Объявлена угроза атаки беспилотников на территории Саратовской области 11 ноября. Не подходите к окнам. Отключите свет, газ, воду. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

Ранее опасность атаки БПЛА в регионе объявлялась около 02:00 мск, примерно в 07:30 она была снята.