В Саратове организовали работу штаба и горячей линии после атаки БПЛА

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Работа штаба для жителей домов, поврежденных при атаке БПЛА на Саратов, организована на базе школы №26. Также открыта круглосуточная горячая линия, сообщил мэр Михаил Исаев.

"На базе МОУ СОШ №26 по поручению губернатора Романа Бусаргина организована работа штаба, куда жители пострадавших домов могут обратиться по всем вопросам. Уже ведется прием заявлений на выплату материальной помощи. На базе штаба организована работа круглосуточной горячей линии. Телефоны: 96-14-15; 96-07-70", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Угрозу атаки беспилотников объявили на территории Саратовской области второй раз за сутки. По информации губернатора, в результате ночной атаки пострадала женщина, были выбиты окна в нескольких домах в Заводском районе Саратова.