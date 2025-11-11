В Петербурге обвиняют пять человек за регистрацию 577 "серых" sim-карт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников преступной группы, которые, по данным следствия, приобрели, зарегистрировали на несуществующих физлиц и активировали 577 sim-карт, затем использованных мошенниками. Среди обвиняемых - руководитель службы продаж регионального филиала крупного оператора сотовой связи, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"По версии следствия, в период с января 2022 года по апрель 2023-го обвиняемые, среди которых руководитель службы продаж регионального филиала компании - оператора сотовой связи, занимались незаконным оборотом сим-карт, их неправомерным использованием в качестве средств платежей. Они приобрели не менее 577 сим-карт, являющихся электронными носителями информации, позволяющими осуществлять прием и перевод денежных средств, которые незаконно активировали, зарегистрировав их на несуществующих физических лиц", - говорится в сообщении.

По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, сотрудник крупного мобильного оператора сыграл в преступной схеме ключевую роль - при его содействии на складе компании злоумышленники приобрели сами sim-карты. Впоследствии, уже будучи "серыми", они использовались для зачисления похищенных денежных средств граждан с целью их дальнейшего перевода на криптокошельки.

Фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой). Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Приморский суд Санкт-Петербурга.