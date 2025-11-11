Соучастника похитивших у москвички свыше 17,8 млн рублей задержали

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали соучастника телефонных мошенников, которые похитили у москвички сначала 2,8 млн рублей, а потом более 15 млн рублей от проданной в столице квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД РФ.

"В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы в городе Горно-Алтайске задержали одного из подозреваемых - 29-летнего местного жителя. По версии следствия, он забрал у потерпевшей деньги от продажи квартиры и перевел их соучастникам", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД рассказали, что 25-летней жительнице столицы позвонили неизвестные, которые представились работниками различных государственных служб. Под предлогом сохранения сбережений они убедили москвичку обналичить с накопительного банковского счета 2,8 млн рублей, после чего передать их девушке-курьеру. В дальнейшем аферисты уговорили потерпевшую продать ее квартиру на улице Яна Райниса и вырученные от сделки 15 млн рублей отдать другому курьеру.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержанный арестован. "В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемого на совершение аналогичных эпизодов противоправной деятельности, а также проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и соучастников преступления", - подытожили в главке.