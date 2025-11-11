За хищение средств у желающих заключить контракты с МО задержали четверых граждан

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ совместно с коллегами из ФСБ задержали четверых ранее судимых граждан, которые похитили 6 млн рублей у людей, желающих заключить контракты с Минобороны РФ для отправки в зону СВО. Им они обещали прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Нажиться на тех, кто хотел заключить контракт с Минобороны России, решили четверо ранее судимых граждан. Подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Коми, следователями СУ МВД по Республике Коми, сотрудниками ФСБ России и регионального управления ФСБ России", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, с марта по август текущего года злоумышленники искали граждан, готовых направиться в зону проведения СВО. Им обещали за денежное вознаграждение обеспечить прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях.

"После заключения потерпевшими контракта с Министерством обороны Российской Федерации аферисты обманным путем получали их банковские карты и присваивали поступающие выплаты. Деньги переводились на подконтрольные участникам группы счета и распределялись между ними. Общая сумма похищенных средств составила более 6 млн рублей", - добавила представитель ведомства, отметив, что обманутые граждане направлялись служить на линию боевого соприкосновения.

Возбуждено четыре уголовных дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В настоящее время они соединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении МВД по Республике Коми.