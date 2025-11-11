Жительницу Якутии признали виновной в гибели троих детей

ЯКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Якутска к 1,5 года ограничения свободы, признав виновной в гибели троих детей при пожаре. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

"Приговором суда 25-летняя подсудимая признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). С учетом положительных характеристик, признания вины, отсутствия судимостей женщина осуждена к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 20 сентября 2024 года. Женщина ненадолго оставила своих малолетних детей без присмотра в квартире, расположенной на ул. 50 Лет Советской армии, и отправилась в магазин за продуктами. "При этом женщина оставила в доступном для детей месте зажигалку, которой, как источником огня, ранее интересовался один из ее сыновей, о чем было ей известно", - отметили в ведомстве.

Мальчик воспользовался зажигалкой, возник пожар. Жертвами стали два мальчика в возрасте 7 месяцев, 2 лет 9 месяцев и их сестра, которой был 1 год 9 месяцев.