У летевшего из Иркутска в Красноярск самолета нашли техническую неисправность

По предварительной информации, у самолета была неисправность передней стойки шасси

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Техническая неисправность возникла у самолета, летевшего по маршруту Иркутск - Красноярск. Самолет произвел посадку в Красноярске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"По предварительным данным, сегодня при посадке у воздушного судна, следовавшего по маршруту Иркутск - Красноярск, возникли технические неисправности. Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту пункта назначения, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС уточнили, что, по предварительной причине, у самолета была неисправность передней стойки шасси.

Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).