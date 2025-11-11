Минюст Украины подтвердил проведение "следственных действий" с главой ведомства

В ведомстве добавили, что Герман Галущенко "воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Украинское министерство юстиции подтвердило, что с руководителем ведомства Германом Галущенко были проведены "следственные действия", однако не уточнило его статус в уголовном деле.

"Министерство юстиции Украины подтверждает, что с участием министра юстиции Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Статус Галущенко в деле не указывается. Также отсутствуют упоминания, о каком именно уголовном деле идет речь. В ведомстве добавили, что министр "воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий" в связи с необходимостью сохранять тайну следствия.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", у совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у Галущенко, который ранее был министром энергетики. В тот же день НАБУ начало публиковать записи разговоров по делу о коррупции, однако имена участников попавших на прослушку бесед не назывались. Как заявлял депутат Верховной рады Ярослав Железняк, среди них были Миндич и Галущенко. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн.